🤡🇺🇦ППО отпрацувало 🎥Кадры падения повреждённой «Герани» на жилой дом в районе Борщаговке на западе Киева, вследствии работы криворуких хохляцких ППОшников #Киев #ПВО #Падение #Герань.
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🤡🇺🇦ППО отпрацувало 🎥Кадры падения повреждённой «Герани» на жилой дом в районе Борщаговке на западе Киева, вследствии работы криворуких хохляцких ППОшников #Киев #ПВО #Падение #Герань.
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