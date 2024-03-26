Путин поздравил Росгвардию с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в среду, 27 марта, в поздравлении по случаю Дня войск национальной гвардии поблагодарил росгвардейцев за «мужество, верность Родине и славным ратным традициям, за вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России».
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