Исполняется 170 лет со дня рождения Аполлинария Васнецова

6 августа 2026 года исполняется 170 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича Васнецова — выдающегося русского художника, мастера исторического пейзажа, исследователя Древней Москвы и младшего брата Виктора Васнецова.
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