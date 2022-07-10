rostovgazeta

299 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей Одиссеев
    Если мужик пошёл к любовнице, это не измена.«Понеслась, раз м...
  • Александр Лагуткин
    Не занесла конверты вовремя нужным чиновникам.  Это же   чиновники с юга.. Они прото так даже не здороваются.Многодетную мать ...
  • Алексей Сафронов
    На очереди Славянск и Краматорск!Российская армия ...

«Пустыня, покрытая бетоном»: ростовчан беспокоит состояние парка Дружба

«Пустыня, покрытая бетоном»: ростовчан беспокоит состояние парка Дружба

В начале июля активисты выявили факт незаконной вырубки деревьев в парке. «Зачем рубить полноценные взрослые деревья, чтобы сажать то, что в нашем городе практически не приживается или то, что вырастет через 20 лет?», — задаются вопросом ростовчане.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх