Цены сбавят темпы

Инфляция, превысив 7% в прошлом году, в наступившем будет постепенно замедляться. Этот процесс не обещает быть быстрым, поскольку структурная перестройка экономики, связанная с ограничениями на внешнюю торговлю, продолжается, при этом спрос остается высоким.