Цены сбавят темпы

Инфляция, превысив 7% в прошлом году, в наступившем будет постепенно замедляться. Этот процесс не обещает быть быстрым, поскольку структурная перестройка экономики, связанная с ограничениями на внешнюю торговлю, продолжается, при этом спрос остается высоким.
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