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Итальянский художник превращает знаменитостей мультяшных персонажей

Итальянский художник превращает знаменитостей мультяшных персонажей

Нарисовать чей-то портрет — задача не из легких, а как насчет того, чтобы нарисовать его в нескольких разных стилях? Итальянский художник Рино Руссо (Rino Russo) изображает знаменитостей в стиле персонажей различных мультфильмов, таких как «Симпсоны», «Рик и Морти», «Парк Южного периода» и другие.

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