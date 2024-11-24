Итальянский художник превращает знаменитостей мультяшных персонажей

Нарисовать чей-то портрет — задача не из легких, а как насчет того, чтобы нарисовать его в нескольких разных стилях? Итальянский художник Рино Руссо (Rino Russo) изображает знаменитостей в стиле персонажей различных мультфильмов, таких как «Симпсоны», «Рик и Морти», «Парк Южного периода» и другие.