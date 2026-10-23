В международных делах в настоящее время важно слышать друг друга и работать сообща. Об этом 23 октября в обращении к участникам и гостям международного форума «Россия — спортивная держава» заявил президент Владимир Путин.
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