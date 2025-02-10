Белорусские артисты планирует выступить с праздничным мюзиклом в Крыму

Белорусские артисты могут приехать в Крым с театральным туром по городам полуострова. Об этом в эфире«Радио Крым» рассказал председатель совета Региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма», зампредседателя Общественной палаты РК Роман Чегринец.