Белорусские артисты планирует выступить с праздничным мюзиклом в Крыму

Белорусские артисты могут приехать в Крым с театральным туром по городам полуострова. Об этом в эфире«Радио Крым» рассказал председатель совета Региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма», зампредседателя Общественной палаты РК Роман Чегринец.
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