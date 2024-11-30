«Водник» победил абаканские «Саяны» в выездном матче

Последний матч дальневосточного турне закончился для «жёлто-зелёных» очередным триумфом. Итог встречи — 2:7«Водник», идущий вровень с текущим лидером турнирной таблицы Чемпионата страны — кемеровским «Кузбассом» (команды имеют по шесть побед без поражений и по 18 очков), был явным фаворитом в сегодняшней встрече с «Саянами».