Мучительные 17 лет с Анжеликой Хьюстон, 2000 женщин, деменция. Неугасающее сияние Джека Николсона

Эксцентричный писатель-мизантроп из «Лучше не бывает», вольнолюбивый Макмерфи из «Пролетая над гнездом кукушки», безумный Джек Торренс в «Сиянии» — эти образы принесли Джеку Николсону признание коллег и публики.