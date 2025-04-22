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Мучительные 17 лет с Анжеликой Хьюстон, 2000 женщин, деменция. Неугасающее сияние Джека Николсона

Мучительные 17 лет с Анжеликой Хьюстон, 2000 женщин, деменция. Неугасающее сияние Джека Николсона

Эксцентричный писатель-мизантроп из «Лучше не бывает», вольнолюбивый Макмерфи из «Пролетая над гнездом кукушки», безумный Джек Торренс в «Сиянии» — эти образы принесли Джеку Николсону признание коллег и публики.

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