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Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Байденом сына Хантера

Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Байденом сына Хантера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, сообщают "Известия".

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