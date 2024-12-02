Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Байденом сына Хантера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, сообщают "Известия".
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