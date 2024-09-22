Политолог Светов: Иран и «Хезболла» ответят Израилю на взрывы пейджеров в Ливане

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов высказал мнение о том, как изменит мир беспрецедентная атака произошедшая в Ливане, где одновременно массово в разных районах взорвались тысячи пейджеров.
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