Прошёл ровно месяц с момента ареста основателя и владельца «Телеграма» Павла Дурова. 30 дней Дурову хватило для того, чтобы забыть […] The post Дурова хватило на месяц – «Телеграм» раскроет данные пользователей appeared first on Медиакратия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии