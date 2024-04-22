Владимир Потанин: «После создания плавильных мощностей в Китае у нас будет самое современное производство»

Основатель «Интерроса» и президент «Норникеля» Владимир Потанин поделился ходом работы Серной программы, а также рассказал, как «Норникель» планирует освоить новый рынок, перенеся часть своих производств в Китай, и какие преимущества это даст металлургической компании, несмотря на условия санкций.
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