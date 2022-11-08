Последние новости

32 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву (посмертно)

Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву (посмертно)

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Васильеву Михаилу Владимировичу — протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно)", - гласит сообщение на официальном сайте Кремля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх