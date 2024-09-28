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Педри о 2-м пропущенном «Барсой» голе от «Осасуны»: «Явный фол. Затем не назначили очевидный пенальти на Ямале»

Педри о 2-м пропущенном «Барсой» голе от «Осасуны»: «Явный фол. Затем не назначили очевидный пенальти на Ямале»

Каталонский клуб проиграл матч 8-го тура Ла Лиги со счетом 2:4. По мнению Педри, судьи ошибочно засчитали второй гол «Осасуны» – он считает, что Лукас Торро фолил на Пау Викторе в начале эпизода.

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