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Газета.ру

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В Москве перекрыли проезд на ТТК

В Москве перекрыли проезд на ТТК

В столицы ограничили движение на ТТК. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».«Движение временно закрыто на съезде с ТТК на Ленинский проспект при движении в сторону области», – говорится в публикации.

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