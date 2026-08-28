В Москве перекрыли проезд на ТТК

В столицы ограничили движение на ТТК. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».«Движение временно закрыто на съезде с ТТК на Ленинский проспект при движении в сторону области», – говорится в публикации.
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