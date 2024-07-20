Фон дер Ляйен призвала ЕС учитывать геостратегическое соперничество с КНР

БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Желающая переизбраться на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в своей внешней политике должен учитывать мировую тенденцию на геостратегическое соперничество, в частности, с Китаем.
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