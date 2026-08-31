Мэр Москвы рассказал, что изменится в сфере образования в новом учебном году

С планами столицы в сфере образования на новый учебный год познакомил Сергей Собянин. Школы, детсады и колледжи примут около 1,6 миллиона детей, с которыми будут работать свыше 110 тысяч педагогов.
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