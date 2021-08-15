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Apple пытается погасить волну возмущения: на iPhone пока что можно хранить не больше 30 запрещённых фотографий

Apple пытается погасить волну возмущения: на iPhone пока что можно хранить не больше 30 запрещённых фотографий

После целой недели критики по поводу новой системы обнаружения фотографий сексуального насилия над детьми (CSAM) Apple заявила в пятницу, что будет искать только те изображения, которые были отмечены информационными центрами в различных странах.

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