Российский боксер жестко ответил на оскорбления Тайсону Фьюри

Непобежденный боксер из России Арсланбек Махмудов отреагировал на риторику чемпиона мира в супертяжелом весе WBC британца Тайсона Фьюри, назвавшего россиянина “Жопобеком” (если переводить игру слов в исполнении “Цыганского короля”).
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