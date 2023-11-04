Российский боксер жестко ответил на оскорбления Тайсону Фьюри

Непобежденный боксер из России Арсланбек Махмудов отреагировал на риторику чемпиона мира в супертяжелом весе WBC британца Тайсона Фьюри, назвавшего россиянина “Жопобеком” (если переводить игру слов в исполнении “Цыганского короля”).