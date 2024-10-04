ВЛАСТЬЮ МОЖЕТ СТАТЬ ДАЖЕ ИНОСТРАНЕЦ - ПАСПОРТ НЕ НУЖЕН: ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕНИТЬ ОПАСНЫЙ ЗАКОН

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В Госдуме предложили отменить опасный закон, который может привести к власти диаспоры. Иначе захватить контроль над русскими городами могут иностранные граждане.

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Комментарии
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серый777 котов
Лишний показанль сколько у нас диьилов в думе, и не только дураков. но за счёт народа
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2 час.
BN
Boris Nevzorov
Когда разгонят эту шарагу?
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1 час.
Георгий Корнев
Ты бы прокомментировал случай, когда учительница узбечка, в Узбекистане, душила на уроке русского языка русскоговорящего ребёнка за то , что он говорил по русски. А потом нашлись &quot;специалисты&quot; рекомендующие дипломатам России не вмешиваться в дела Узбекистана. Так выскажи по этому поводу свои мыслию Как я понял, по этому случаю тебе методичку в АП не дали.
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20 мин.

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