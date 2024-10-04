ВЛАСТЬЮ МОЖЕТ СТАТЬ ДАЖЕ ИНОСТРАНЕЦ - ПАСПОРТ НЕ НУЖЕН: ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕНИТЬ ОПАСНЫЙ ЗАКОН

Лишний показанль сколько у нас диьилов в думе, и не только дураков. но за счёт народа

Георгий Корнев

Ты бы прокомментировал случай, когда учительница узбечка, в Узбекистане, душила на уроке русского языка русскоговорящего ребёнка за то , что он говорил по русски. А потом нашлись "специалисты" рекомендующие дипломатам России не вмешиваться в дела Узбекистана. Так выскажи по этому поводу свои мыслию Как я понял, по этому случаю тебе методичку в АП не дали.