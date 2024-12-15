The Blood of Dawnwalker, мрачную RPG от создателей “Ведьмака”, покажут в начале 2025 года И...

The Blood of Dawnwalker, мрачную RPG от создателей “Ведьмака”, покажут в начале 2025 годаИздательство Bandai Namco и разработчик Rebel Wolves проведут мероприятие, посвященное анонсу игры The Blood of Dawnwalker, ранее называвшейся Dawnwalker, 13 января.
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