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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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The Blood of Dawnwalker, мрачную RPG от создателей “Ведьмака”, покажут в начале 2025 года И...

The Blood of Dawnwalker, мрачную RPG от создателей “Ведьмака”, покажут в начале 2025 года И...

The Blood of Dawnwalker, мрачную RPG от создателей “Ведьмака”, покажут в начале 2025 годаИздательство Bandai Namco и разработчик Rebel Wolves проведут мероприятие, посвященное анонсу игры The Blood of Dawnwalker, ранее называвшейся Dawnwalker, 13 января.

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