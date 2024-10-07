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Илья Резник в Ялте

Илья Резник в Ялте

Аристократизм маэстро подчеркивали белый костюм-тройка с длинным пиджаком и длинные седые волосы. В 2018 году Резник переехал на постоянное место жительства в Ялту, где открыл детский музыкальный театр «Маленькая страна», которому на днях исполнилось пять лет.

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