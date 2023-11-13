Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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    Вам до этого попа-ростриги, как до Москвы на четвереньках.Иван Охлобыстин: ...
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Гладков назвал фейком сообщения о диверсантах на УАЗ с литерой Z у Шебекино

Гладков назвал фейком сообщения о диверсантах на УАЗ с литерой Z у Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания правительства региона опроверг сообщения об утреннем происшествии с украинскими боевиками, которые якобы нанесли на свой УАЗ литеру Z.

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