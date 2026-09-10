Доказано: смарт-часы все время врут

Смарт-часы давно стали привычным аксессуаром для тех, кто следит за физической формой. С момента появления Fitbit более пятнадцати лет назад миллионы людей доверяют наручным гаджетам подсчёт шагов, контроль сна, пульс и расход калорий.
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