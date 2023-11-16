Артиллерийский налёт русские солдаты устроили противнику на Красно-Лиманском направлении.Стало известно о том, что артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на Красно-Лиманском направлении устроил противнику настоящий ад, уничтожив тщательно замаскированный полевой опорный пункт украинских националистов.
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