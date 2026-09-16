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Кравченко предложил усилить защиту российских авторов и брендов за рубежом

Кравченко предложил усилить защиту российских авторов и брендов за рубежом

Механизмы защиты российских авторов, правообладателей и отечественных брендов на зарубежных рынках необходимо совершенствовать, в том числе предусмотрев возможность использования международных процедур защиты интеллектуальной собственности.

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