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Глава МИД Словакии разочаровался речью фон дер Ляйен об украинском конфликте

Глава МИД Словакии разочаровался речью фон дер Ляйен об украинском конфликте

www.globallookpress.com/Kira Hofmann/www.imago-images.de Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что разочарован выступлением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором не прозвучало предложений по урегулированию конфликта на Украине.

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