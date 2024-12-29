Свою функцию соглашение о двойном гражданстве в своё время выполнило, теперь эту лабуду необходимо прекратить!

МП

Михаил Пантюхин

Паспортизация этих зверей из засразии и закавказья даёт этим отморозкам дополнительно картбланж на противоправные действия и преступления, чем эти мрази пользуются на все 100%!!!! С паспортом РФ или без него никто из власть придержащих не сможет доказать (да и не будут, так как бесполезно!), что именно Паспорт РФ как один из Главных документов не делает из зверя человека, но как показывает статистика ещё более усугубляет криминальную ситуацию в городах и населённых пунктах России!!! Но самое не то, что плохое, а в абсолютно очень (по-русски говоря) хреново, что сама власть что представительница, что исполнительная этим вопросом занимается очень вяло, даже после "пинков" САМОГО ВЕРХОВНОГО!!!! Полицию обезоружили почти, никто из правоохранителей почти не применяют свое табельное оружие из-за вредителей в самом МВД, а эти ржавые все видят и наглость не только по дням, но и по часам. А как государство , то есть власть реагируют на смешные сроки за тяжелейшие преступления этих ржавых, за убийство русского одному зверю дали 1 год, и выпустили его из под стражи в зале суда, так как он провел "бедненький" в сизо, простите уважаемые коренные граждане России, но по мне это голимая коррупция, или суд просто запуталась какая-то ржавая этно опг-орда!!!???? Русского человека бы за КОЛЫМУ загнали!!!! Я всё-таки не пойму, почему власть цацкается с этими звероподобными нелюдями?????? Почему те договоры, которые должны соответствовать интересам коренного народа спят в "реанимации" или они уже в морге, а те "договоры" которые вредят, наоборот идут в разрез с интересами народа и России работают на все "4 ветра"!!!! Эти ржавые со своим выводком зверодетенышей пользуются всеми соц.плюшками (с какой стати, они хоть копейку в бюджет внесли?), сам видел , что в автобусе не платят, в магазине воруют, да ещё и занимаются терроризмом, я молчу об преступлениях, которые даже самому безбашенному русскому/россиянину в голову не придёт!!!! Навезла власть это звериное отродье (кстати руководитель ЕР Васильевич уже признался из-за чего) на Россию-Матушку, безконтрольно, за "долю малую" паспортизировали эту орду , а ты народ России твой номер 16 , сопи в трубочку!!!!???? Одно скажу, если хоть какая-то мразь коснётся мою Семью, или Семью моего друга, знакомого, да даже незнакомого, обую на месте, если власть не желает освободить НАС РОССИЯН от этой ржавой плесени убийц, насильников, грабителей и ..... из засразии и закавказья, то будет реагировать на эту шоблу сам РУССКИЙ НАРОД, который кстати лишён вооружаться с правом использования оружия против третьих лиц при агрессии с задачей защиты себя и своей Семьи - что является откровенным нарушением Конституции РФ по обеспечению граждан России безопасности!!!! Наряду с этим у ржавых есть минизаводы по переделке травматического оружия в боевое, создание оружия и много чего ещё, далее какие-то "бойцовские клубы" с яркой радикальной направленность против кого? Против НАС! ВЛАСТЬ ОСТАНОВИ ЭТУ криминализацию эти ржавых!!!!!