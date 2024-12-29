Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • людмила
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Свою функцию соглашение о двойном гражданстве в своё время выполнило, теперь эту лабуду необходимо прекратить!

Свою функцию соглашение о двойном гражданстве в своё время выполнило, теперь эту лабуду необходимо прекратить!

Бомба, с работающим таймером: Таджики массово получают русские паспорта Константин Двинский В 1995 году Россия и Таджикистан заключили соглашение о двойном гражданстве.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Паспортизация этих зверей из засразии и закавказья даёт этим отморозкам дополнительно картбланж на противоправные действия и преступления, чем эти мрази пользуются на все 100%!!!! С паспортом РФ или без него никто из власть придержащих не сможет доказать (да и не будут, так как бесполезно!), что именно Паспорт РФ как один из Главных документов не делает из зверя человека,  но как показывает статистика ещё более усугубляет криминальную ситуацию в городах и населённых пунктах России!!! Но самое не то, что плохое, а в абсолютно очень (по-русски говоря) хреново, что сама власть что представительница, что исполнительная этим вопросом занимается очень вяло, даже после &quot;пинков&quot; САМОГО ВЕРХОВНОГО!!!! Полицию обезоружили почти, никто из правоохранителей почти не применяют свое табельное оружие из-за вредителей в самом МВД, а эти ржавые все видят и наглость не только по дням, но и по часам. А как государство , то есть власть реагируют на смешные сроки за тяжелейшие преступления этих ржавых, за убийство русского одному зверю дали 1 год, и выпустили его из под стражи в зале суда,  так как он провел &quot;бедненький&quot; в сизо, простите уважаемые коренные граждане России,  но по мне это голимая коррупция, или суд просто запуталась какая-то ржавая этно опг-орда!!!???? Русского человека бы за КОЛЫМУ загнали!!!! Я всё-таки не пойму, почему власть цацкается с этими звероподобными нелюдями?????? Почему те договоры, которые должны соответствовать интересам коренного народа спят в &quot;реанимации&quot; или они уже в морге, а те &quot;договоры&quot; которые вредят, наоборот идут в разрез с интересами народа и России работают на все &quot;4 ветра&quot;!!!! Эти ржавые со своим выводком зверодетенышей пользуются всеми соц.плюшками (с какой стати, они хоть копейку в бюджет внесли?), сам видел , что в автобусе не платят, в магазине воруют, да ещё и занимаются терроризмом, я молчу об преступлениях, которые даже самому безбашенному русскому/россиянину в голову не придёт!!!! Навезла власть это звериное отродье (кстати руководитель ЕР Васильевич уже признался из-за чего) на Россию-Матушку, безконтрольно, за &quot;долю малую&quot; паспортизировали эту орду , а ты народ России твой номер 16 , сопи в трубочку!!!!???? Одно скажу, если хоть какая-то мразь коснётся мою Семью, или Семью моего друга, знакомого, да даже незнакомого, обую на месте, если власть не желает освободить НАС РОССИЯН от этой ржавой плесени убийц, насильников,  грабителей и ..... из засразии и закавказья,  то будет реагировать на эту шоблу сам РУССКИЙ НАРОД, который кстати лишён вооружаться с правом использования оружия против третьих лиц при агрессии с задачей защиты себя и своей Семьи - что является откровенным нарушением Конституции РФ по обеспечению граждан России безопасности!!!! Наряду с этим у ржавых есть минизаводы по переделке травматического оружия в боевое, создание оружия и много чего ещё, далее какие-то &quot;бойцовские клубы&quot; с яркой радикальной направленность против кого? Против НАС! ВЛАСТЬ ОСТАНОВИ ЭТУ криминализацию эти ржавых!!!!!
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3 час.
Алексей Горшков
Да по-моему сам институт двойного гражданства - МАРАЗМ !!! &quot;Нельзя быть немного беременной&quot;! Это всё равно, что ОДНОВРЕМЕННО в двух воюющих друг с другом армиях служить! Что это за &quot;Слуга двух господ&quot;? Полноценным ГРАЖДАНИНОМ ни одной из официально твоих государств ты не будешь! &quot;За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь&quot;! Пытаюсь какие-то &quot;плюсы&quot; в этом найти - но нахожу только &quot;минусы&quot;! Иногда ДЕТСКИЙ вопрос самым истинным бывает! Итак : ЕСЛИ МЫ ИНСТИТУТ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА ОТМЕНИМ - МЫ ПОТЕРЯЕМ ИЛИ ПРИОБРЕТЁМ ?!
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3 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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3 час.

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