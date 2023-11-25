Штрафы за склонение женщин к абортам: как три региона России борются с демографическим кризисом Елена ГалицкаяРоссия активно реагирует на демографический кризис, вводя новые законы и штрафы в различных регионах страны.
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