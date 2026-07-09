Синоптик Позднякова: погода в Москве не улучшится до второй половины июля

Улучшение погоды в столичном регионе ожидается не раньше второй половины июля. В предстоящие выходные ожидаются перепады температуры и ветра, рассказала RT главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
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