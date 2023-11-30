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Панин передумал и отрекся от Украины

Панин передумал и отрекся от Украины

Алексей Панин сегодня вызвал удивление, отказавшись от поездки на Украину. Ранее он выступал против России и высмеивал нашу страну, но сегодняшнее отречение от предыдущих слов вызвало удивление у публики.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Да этот утырок сам не знает что скажет через минуту
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14 час.
МЗ
Матвей Зайчиков
Этого пидара в топку
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10 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Посмотрите на это лицо- ДЕБИЛ!
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9 час.

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