Трамп торопится закончить конфликт на Украине: заявление Келлога

ВАШИНГТОН, 9 января, ФедералПресс. Будущий американский спецпредставитель по Украине Кит Келлог сообщил, что будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил перед собой цель оперативно разрешить украинский конфликт.
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