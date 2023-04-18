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Все шланги для Lada Granta и Vesta теперь будут российскими

Все шланги для Lada Granta и Vesta теперь будут российскими

В пресс-службе Министерства промышленности и энергетики Саратовской области заявили, что завод «Балаковорезинотехника» из Саратовской области заместил импортные автокомпоненты для автомобилей Lada Granta и приступил к серийным поставкам на АвтоВАЗ.

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