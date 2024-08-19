МИД: Россия не раз предупреждала о рисках прямого участия Запада на Украине

Россия применяет дальнобойные средства поражения на Украине законно в целях нейтрализации военных угроз, исходящих оттуда, напомнил директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.
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