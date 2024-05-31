Более трехсот семей получат новое жилье до конца года

В Самарской области продолжается работа по переселению граждан из аварийного жилья в новые квартиры. По данным регионального Минстроя, до конца текущего года 340 семей, которые сейчас проживают в домах, признанных аварийными, смогут переехать в новое жилье.
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