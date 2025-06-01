Александр Беглов: Сегодня исполняется три года, как Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами

За это время решены масштабные задачи по возвращению Мариуполя к мирной жизни Губернатор Северной столицы, поздравляя жителей Петербурга и Мариуполя с годовщиной установления побратимских отношений, сказал, что «трагедия Мариуполя отозвалась болью в сердце каждого, кто видел кадры злодеяний украинских нацистов, гибели и страдания людей» и отметил, что побратимство с Мариуполем «нашло горячий отклик у петербуржцев, напомнив о судьбе Ленинграда, пережившего ужасы фашистской блокады».
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