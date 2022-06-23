Военное обозрение

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Украинское командование заявляет о нехватке ремонтно-эвакуационных машин для вывоза повреждённой на фронте натовской тяжёлой техники

Украинское командование заявляет о нехватке ремонтно-эвакуационных машин для вывоза повреждённой на фронте натовской тяжёлой техники

Обозначилась новая «серия» претензий войск украинского режима в отношении зарубежного оружия. Если всё последнее время в Киеве заявляли, что страны-«партнёры» поставляют не достаточное «для победы на Россией» количество тяжёлых вооружений, то теперь добавляются претензии иного характера.

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