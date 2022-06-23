Украинское командование заявляет о нехватке ремонтно-эвакуационных машин для вывоза повреждённой на фронте натовской тяжёлой техники

Обозначилась новая «серия» претензий войск украинского режима в отношении зарубежного оружия. Если всё последнее время в Киеве заявляли, что страны-«партнёры» поставляют не достаточное «для победы на Россией» количество тяжёлых вооружений, то теперь добавляются претензии иного характера.