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Министру Лаврову повесили на шею Жеребца

Министру Лаврову повесили на шею Жеребца

Глава МИД РФ получил высшую награду из рук переходного президента Буркина-Фасо. Вчера Сергей Лавров впервые прибыл в эту африканскую страну и сразу же удостоился «Ордена Жеребца» за особые заслуги перед страной.

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