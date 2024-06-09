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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Олдридж посмеялся над словами Джейсона Кидда о Джейлене Брауне: «Не куплюсь на это. Кидд и сам знает, как это звучит»

Известный репортер, члена Зала славы баскетбола за достижения в медиа, посмеялся над словами главного тренера «Далласа» о Джейлене Брауне, как лучшем игроке «Селтикс».

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