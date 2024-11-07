Театр абсурда
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Театр абсурда

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Вашингтон узнал как союзники снабдили вражескую Россию всем американским

Вашингтон узнал как союзники снабдили вражескую Россию всем американским

КОТ  КОСТЯН Топать ножками в яростном гневе – только это и остается Вашингтону. Нет, формально там достигли значимого успеха, как сообщает издание Bloomberg, введены санкции сразу против 400 компаний по всему миру.

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