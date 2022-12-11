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Татьяна Тарасова: «В России нет футбола! Главные виды спорта в стране – фигурное катание и хоккей»

Татьяна Тарасова: «В России нет футбола! Главные виды спорта в стране – фигурное катание и хоккей»

Татьяна Тарасова считает, что в России нет футбола. «Я не слежу за чемпионатом мира в Катаре. Я не люблю смотреть футбол, у нас его нет.

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