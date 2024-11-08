FT: зять Трампа Джаред Кушнер не вернется в Белый дом в новой администрации

Зять и бывший советник победившего на выборах президента в США Дональда Трампа Джаред Кушнер не планирует возвращаться в Белый дом в новой администрации, однако может консультировать по вопросам ближневосточной политики.
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