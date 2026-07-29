Зеленский обратился к Трампу по поводу энергетической катастрофы

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к лидеру США Дональду Трампу с просьбой представить «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot, чтобы не допустить зимой энергетической катастрофы на Украине.
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