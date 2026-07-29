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Зеленский обратился к Трампу по поводу энергетической катастрофы

Зеленский обратился к Трампу по поводу энергетической катастрофы

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к лидеру США Дональду Трампу с просьбой представить «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot, чтобы не допустить зимой энергетической катастрофы на Украине.

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Комментарии
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Александр Бабин
Во как-когда  атаковал российские НПЗ не думал что прилетит в ответ
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1 м.
Геннадий Хрипунов
Трамп ему пидру-гомику наркоману говорит, деньги доллары, доллары, доллары давай , а потом и ракеты, а гомик ему нет, ты нам дай, а мы в аду доллары тебе потом отдадим .
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1 м.