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Супругов, написавших книгу об отношениях, арестовали за сексуальное насилие и побои 14-летней девочки

Супругов, написавших книгу об отношениях, арестовали за сексуальное насилие и побои 14-летней девочки

В американском штате Техас полиция задержала 39-летних супругов Сета и Хизер Дэй, известных как авторы христианской книги об отношениях «Увидимся завтра» .

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