Минпросвещения рекомендовало даты школьных каникул на 2026–2027 учебный год

Минпросвещения России направило регионам рекомендации по организации учебного года 2026–2027. Согласно документу, занятия начнутся 1 сентября 2026 года, а завершатся 26 мая 2027 года.
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