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Аргументы недели

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Минпросвещения рекомендовало даты школьных каникул на 2026–2027 учебный год

Минпросвещения рекомендовало даты школьных каникул на 2026–2027 учебный год

Минпросвещения России направило регионам рекомендации по организации учебного года 2026–2027. Согласно документу, занятия начнутся 1 сентября 2026 года, а завершатся 26 мая 2027 года.

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