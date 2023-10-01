Пикантная закуска из болгарского перца от Ольги Матвей

Эта яркая закуска из перца по рецепту талантливой Ольги Матвей всегда разлетается первой со стола. Я уже и не знаю, сколько банок заготавливать в этом году, чтобы они дождались Нового года! Наверное, сколько ни закручивай, всё равно будет мало.
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