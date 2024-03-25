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Дронов об игре «Трактора» в плей-офф: «Переключились на более бодрый хоккей, который приносит пользу команде. Все работают только на одну цель»

– Результат серии с «Динамо» – сенсация. Что помогло так уверенно пройти победителя регулярки? – Сенсация для кого? – Для лиги.

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