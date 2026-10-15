За 9 месяцев 2026 года в России реализовано больше легковых автомобилей, чем в 2019 году. Маркетинговое агентство НАПИ сравнило продажи легковых автомобилей в докризисном 2019 году и текущем 2026 году.
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